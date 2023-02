Lazio, risposta a Inter e Milan: 0-2 alla Salernitana, Sousa parte malissimo

La corsa Champions League della Lazio prosegue con una vittoria sul campo della Salernitana che porta la firma di Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste, rientrato da un infortunio, ha messo a segno una doppietta mentre nel finale di partita Luis Alberto fallisce lo 0-3. Parte male Paulo Sousa, la prima sulla panchina campana termina 0-2

MALE LA PRIMA DI SOUSA – La Lazio risponde alle vittorie di Inter e Milan in ottica Champions League battendo la Salernitana all’Arechi nel giorno dell’esordio di Sousa sulla panchina campana. Dopo una prima frazione di gioco terminata sullo 0-0, al 60′ i biancocelesti trovano il vantaggio con Immobile, rientrato da poco da un infortunio. Al 69′ l’arbitro Abisso fischia un calcio di rigore a favore degli uomini di Sarri: dagli undici metri si presenta Immobile che non sbaglia e sigla lo 0-2 nonché la sua personale doppietta. Nel finale di partita, all’88’, Bronn travolge Cancellieri in area di rigore e Abisso fischia un altro penalty per i biancocelesti: il difensore della Salernitana non smette di protestare e viene espulso. Stavolta sul dischetto si presenta Luis Alberto che si fa ipnotizzare da Sepe, sulla respinta però lo spagnolo può facilmente buttarla dentro ma cicca clamorosamente il pallone. La sfida termina 0-2 per la Lazio che sale a quota 42 punti al quarto posto in classifica, in attesa di Roma-Verona.