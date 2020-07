Lazio, la solita rimonta: torna a vincere e ribalta il Cagliari, va a -1 dallâ€™Inter

Lazio, la solita rimonta: torna a vincere e ribalta il Cagliari, va a -1 dall’Inter

La Lazio stoppa la serie di quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate di Serie A. 2-1 in rimonta al Cagliari, Inter a +1. Decidono un gioiello di Milinkovic-Savic e Immobile.

ANCORA UNA RIMONTA – Come all’andata la Lazio ribalta il Cagliari nella ripresa, ma stavolta non nel recupero. 2-1 all’Olimpico, coi biancocelesti che fermano il crollo verticale e vanno a -1 dall’Inter. Gli ospiti farebbero gol subito con Joao Pedro, splendido calcio di punizione, ma è di seconda per gioco pericoloso e quindi non vale. Passato il pericolo i padroni di casa cominciano a testare i riflessi di Alessio Cragno, in serata di grazia e subito autore di un miracolo su tiro ravvicinato di Ciro Immobile, prima di una serie di grandi parate. Sergej Milinkovic-Savic colpisce col braccio su un cross dalla destra, ma né l’arbitro (Marco Piccinini) né il VAR (Gianluca Rocchi) se ne accorgono: rigore netto negato. Al 45’ comunque il Cagliari passa, con un tiro di Giovanni Simeone che sbatte su Luiz Felipe e cambia traiettoria ingannando Thomas Strakosha. Si va all’intervallo sullo 0-1, ma alla ripresa è tutt’altra Lazio. Bastano un centinaio di secondi a Milinkovic-Savic per pareggiarla, con un fantastico destro al volo su pallone respinto che finisce all’incrocio, imparabile. Immobile prova subito a capovolgere il match, ma dopo aver controllato bene trova ancora uno strepitoso Cragno a mandare il pallone sul palo. All’ora di gioco il capocannoniere della Serie A riesce a rifarsi: imbucata di Luis Alberto, difesa del Cagliari piazzata malissimo e Immobile incrocia per il 2-1. Trentunesimo gol in campionato, superato Cristiano Ronaldo che aveva fatto l’aggancio lunedì. Il Cagliari non ha più la forza di reagire e deve arrendersi, niente da fare per Walter Zenga. Lazio che torna a -1 dall’Inter ed è sicura fra le prime quattro.