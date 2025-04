La Lazio rialza la testa dopo il Bodo, Genoa KO! Quarto posto lì

Vittoria pesantissima della Lazio che vince col Genoa per 2-0 a Marassi e si porta pari punti della Juventus sconfitta a Parma. Segnano gli attaccanti.

VITTORIA PESANTE! – Genoa-Lazio è la partita che si gioca a Marassi. La squadra di Patrick Vieira è praticamente salva, quella di Marco Baroni va a caccia di punti per sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. I biancocelesti, infatti, sono reduci dalla cocente eliminazione ai quarti di finale di Europa League per mano del Bodo Glimt ai rigori. Dunque, serve una reazione immediata per la formazione capitolina, che nel prossimo turno giocherà col Parma non più sabato sera, come calendarizzato inizialmente, bensì lunedì. Tutto ciò per far fronte ai funerali di Papa Francesco, in programma sabato alle 10. La Lazio sfrutta al 22′ l’espulsione del giovane Otoa, che atterra Zaccagni a campo aperto. E undici minuti dopo il Taty Castellanos trova il gol del vantaggio. Al 64′, la Lazio praticamente ipoteca la partita e lo fa con l’altro attaccante, ossia Boulaye Dia. Per il senegalese si tratta dell’ottavo gol in campionato. Al 72′, sciocchezza di Belahyane, che entra e dopo pochi minuti si becca il rosso diretto per il pestone su Thorsby. Nonostante la parità numerica, niente da fare per il Genoa che perde con la Lazio.

GENOA-LAZIO 0-2

33′ Castellanos, 64′ Dia