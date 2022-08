Lazio, prime info sui biglietti per la sfida con l’Inter: prezzo settore ospiti

La Lazio comunica che nei prossimi giorni metterà in vendita i biglietti per la sfida con l’Inter, in programma allo stadio Olimpico venerdì 26 agosto alle ore 20.45. Il club capitolino ha reso noti i prezzi del settore ospiti

Fonte: sslazio.it