Lazio-Parma, show e spettacolo! Pedro riacciuffa il pari nel finale

È terminata 2-2 la sfida tra Lazio e Parma in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

AVANTI – Sembrava di vedere il colpaccio del Parma in casa della Lazio. E invece alla fine è stato un 2-2 pirotecnico. Partita che si mette sui binari giusti sin dal fischio di inizio, con i ducali che passano subito in vantaggio dopo appena tre minuti. Ondrejka da dentro l’area di rigore, con un tiro preciso beffa all’estremo difensore laziale. Alla mezz’ora, ci provano i padroni di casa con Zaccagni che prova una semi rovesciata sparando alto la sfera. A inizio secondo tempo, arriva la doccia gelida per Baroni: ancora Ondrejka si infila nella difesa avversario e senza pensarci due volte calcia forte in rete, portando il Parma sul doppio vantaggio. Nel finale succede di tutto e la Lazio riacciuffa il pari nel giro di cinque minuti con una doppietta di Pedro. Prima al 79’ si fa trovare pronto per una zampata da dentro l’area di rigore, poi all’84’ sfrutta un cross di Pellegrini e di testa regala alla Lazio un insperato 2-2.