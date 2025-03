Lazio, solo pari col Viktoria Plzen ma c’è il pass per i quarti di Europa League

La Lazio sfida in casa il Viktoria Plzen nel ritorno degli ottavi di Europa League. L’1-1 finale permette ai biancocelesti di accedere ai quarti di finale.

PRIMO TEMPO – Dopo il 2-1 ottenuto in trasferta all’andata degli ottavi di finale, la Lazio va a caccia della qualificazione ai quarti di Europa League di fronte ai propri tifosi. La sfida pomeridiana dell’Olimpico, contro il Viktoria Plzen, però, non inizia nel migliore dei modi per la formazione casalinga. Subito, al primo minuto di gioco, Dweh colpisce duro su Zaccagni, evidentemente dolorante dopo il fallo subito. Nonostante l’entità del contrasto l’arbitro decide di utilizzare solo il cartellino giallo per il giocatore del club ceco e il VAR non interviene per sollecitare un’eventuale espulsione. Nonostante il calore del pubblico dalla propria parte, la squadra di Marco Baroni non riesce a carburare e subisce la pressione avversaria. La traversa impedisce al Viktoria Plzen di sbloccare il match al 12′, quando un pallone regalato da Provedel permette a Vydra una conclusione di sinistro.

Lazio-Viktoria Plzen 1-1 (Complessivo 3-2)

SECONDO TEMPO – Dopo l’intervallo la Lazio rientra in campo con un piglio diverso, ciò nonostante passa in svantaggio al 52′ col gol di Sulc, servito all’indietro da Durosinmi. Dopo il vantaggio del Viktoria Plzen la reazione dei biancocelesti non si fa attendere: la rete del pareggio arriva al 76′ con Romagnoli. Il colpo di testa del difensore italiano trova la prima respinta del portiere avversario, che non riesce comunque a evitare che il pallone entri in rete. Nel finale di gara la squadra di Baroni va in protezione del risultato, dimostrandosi attenta in difesa. Alla fine l’obiettivo è raggiunto: la Lazio ottiene un 3-2 complessivo nei due scontri col Viktoria Plzen e si qualifica ai quarti di Europa League.