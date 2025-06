Lazio, mercato bloccato: vendere tra le soluzioni! Pista Rovella-Inter?

Occhio alla situazione in casa Lazio, mercato bloccato per la società di Claudio Lotito. Tra le opzioni per risolvere il problema c’è pure quello di vendere giocatori. E occhio alla pista Nicolò Rovella-Inter.

MERCATO BLOCCATO – La Lazio ha il mercato bloccato. Il club di Claudio Lotito, dopo 21 anni di presidenza, è incappato nei tre parametri: indice di liquidità, indebitamento, costo del lavoro allargato. La Lazio non rientra nei limiti federali per “l’ammissione ad operazioni di tesseramento”. Tradotto: limiti superati e mercato bloccato in entrata. Questa è l’ultima estate in cui l’indice di liquidità, combinato all’indebitamento e al rapporto tra costo allargato del lavoro e ricavi condizionerà i criteri per l’iscrizione al campionato e per i tesseramenti. La Lazio (con tre indici fuori norma) si è iscritta al campionato, ma ha ricevuto lo stop per il mercato sulla base degli indici rilevati alla trimestrale del 31 marzo.

La Lazio ha il mercato bloccato, come risolvere? Due opzioni. Si può accendere la pista Rovella-Inter?

SOLUZIONI – Come riferisce Sky Sport, le soluzioni per risolvere tale situazione per la Lazio sono due: cedere giocatori per ridurre costi o debiti; oppure effettuare dei versamenti diretti dalla proprietà attraverso aumento di capitale. Tale aumento deve essere effettivo e tracciabile per consentire alla Figc di riattivare di fare mercato in entrata. Questo può avvenire anche a mercato aperto. Nel caso in cui la Lazio optasse per la prima opzione occhio a Nicolò Rovella. Il regista piace all’Inter per l’eventuale post Hakan Calhanoglu