Lazio, dopo il mercato bloccato Sarri decide il suo futuro: arriva l’ufficialità!

Claudio Lotito svela le sue carte a Maurizio Sarri, circa la situazione economico-finanziaria della Lazio, che avrebbe adesso il mercato bloccato. L’allenatore ha preso la decisione definitiva sul suo futuro.

MERCATO BLOCCATO – La Lazio entra nell’occhio del ciclone dopo le scottanti rivelazioni trapelate circa le difficoltà finanziarie del club. Il mercato biancoceleste, stando alle informazioni giunte nella giornata di ieri, sarebbe bloccato. Per uscire dalle difficoltà la soluzione sarebbe quella di cedere, ma il rigido rifiuto all’offerta avanzata dall’Inter per Nicolò Rovella porta nella direzione opposta. La semi-smentita del club alla notizia inerente alle complicazioni economiche della Lazio è servita ben poco a calmare le acque. Anche perché la nuova nota pubblicata pochi minuti fa, per comunicare la decisione presa dall’allenatore Maurizio Sarri sul suo futuro, non fa altro che confermare la situazione.

Sarri e la decisione definitiva sul suo futuro dopo la notizia del mercato bloccato della Lazio

COMUNICATO – «Nella mattinata odierna, il Presidente Claudio Lotito e l’allenatore Maurizio Sarri hanno avuto un lungo e approfondito confronto telefonico, nei vari punti affrontanti si è discusso a lungo in merito alla situazione regolamentare legata all’indice di liquidità. Nel corso della conversazione, il Presidente, per la prima volta, ha illustrato in modo dettagliato la complessità tecnica della normativa e le sue implicazioni. Il mister Sarri, preso atto formalmente della situazione nella sua interezza, ha confermato la propria piena disponibilità a proseguire con determinazione l’impegno preso verso il Club e la tifoseria. Una scelta quella del Comandante, che ribadisce il suo forte attaccamento ai colori biancocelesti e a tutto il popolo laziale un popolo straordinario, che merita serietà e coerenza».

IL PUNTO – Maurizio Sarri, dunque, si conferma l’allenatore della Lazio anche per la prossima stagione. Nella buona notizia, però, se ne nasconde una sgradevole. Dalle parole condivise dal club biancoceleste, infatti, si evince che i problemi economico-finanziari esistono veramente, e possono avere delle implicazioni sul futuro della squadra.