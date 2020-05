Lazio, Lotito: “Juventus-Inter? L’avete vista…”. Procura Figc apre indagine

Una frase del presidente della Lazio, Claudio Lotito, su Juventus-Inter fa scattare un’indagine da parte della Procura Figc

DICHIARAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito del “Tempo”, il presidente della Lazio, Claudio Lotito dovrà fornire delle spiegazioni alla Procura Figc. Infatti quest’ultima avrebbe aperto un procedimento a causa della seguente dichiarazione del 26 aprile scorso da parte del patron biancoceleste su Juventus-Inter nel corso di un’intervista ai microfoni di “Repubblica”. «Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista». Una frase non chiara. “Cosa intendeva Lotito? Che la partita non sia stata regolare? E, nel caso, perché?“, si chiede il portale del quotidiano. Ad ogni modo, la Procura federale vorrebbe fare luce sul punto.

JUVENTUS-INTER – “IlTempo.it” spiega. “Qualora il presidente dovesse fornire elementi e informazioni che mettano in discussione la regolarità di quello Juventus-Inter giocato l’8 marzo all’Allianz Stadium a porte chiuse, dopo un infinito balletto di ipotesi, rinvii e polemiche, allora la Procura federale dovrebbe aprire un’indagine per illecito sportivo. In caso contrario, gli inquirenti potrebbero valutare il deferimento di Lotito per dichiarazioni lesive, come disciplinato dall’articolo 23 del nuovo Codice di giustizia sportiva che vieta appunto «le dichiarazioni lesive della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA»“.