Lazio-Inter, vari cambi per Inzaghi! Probabile formazione

Lazio-Inter si disputerà lunedì 16 dicembre alle ore 20:45: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi per il match.

LA SFIDA – Lazio-Inter è una sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Si tratta di uno scontro al vertice, dato che entrambe le compagini occupano il terzo posto in classifica a tre punti dall’Atalanta prima in classifica. La stagione dei biancocelesti sta stupendo per la rapidità con cui la squadra è riuscita ad assimilare gli insegnamenti di Marco Baroni, dimostrandosi pronta sin da subito a lottare per le posizioni di vertice. Quello contro i nerazzurri sarà un ulteriore banco di prova per misurare le proprie ambizioni stagionali.

Lazio-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Lazio-Inter Inzaghi dovrebbe far tornare dal primo minuto 5 calciatori che non sono stati impiegati nel match perso con il Bayer Leverkusen 0-1. A partire da Denzel Dumfries, assente per una sindrome influenzale e sostituito da Matteo Darmian. Poi, due cambi a centrocampo, con Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan che prenderanno il posto rispettivamente di Davide Frattesi e Piotr Zielinski. Federico Dimarco tornerà a occupare la fascia sinistra, mentre Lautaro Martinez prenderà il posto di Mehdi Taremi dal primo minuto.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.