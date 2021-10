Lazio-Inter, Marchegiani: «Decide arbitro. Palla fuori? Scelta personale»

Luca Marchegiani, ospite di Sky Calcio Club, ha voluto dire la sua sullo spinoso caso in Lazio-Inter con il gol biancoceleste realizzato da Felipe Anderson nonostante Dimarco fosse a terra

PERSONALE − Marchegiani commenta il caso di Lazio-Inter: «Deve decidere l’arbitro. Non c’è discussione. Poi non so se i giocatori dell’Inter possono o meno fermarsi. Bisogna entrare nella loro testa. Le motivazioni per fermare o meno un’azione con un uomo a terra devono essere sensazioni personali, non devi pretendere che gli altri lo facciano. Non si può incolpare una squadra che va avanti e non butta fuori il pallone».