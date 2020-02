Lazio-Inter, Lulic indisponibile! Operato oggi: i tempi di recupero

Lazio-Inter si avvicina ed i biancocelesti, guidati da Simone Inzaghi, dovranno fare a meno di Senad Lulic. Il capitano dei biancocelesti si è infortunato alla caviglia. Ecco i tempi di recupero.

INFORTUNIO – Senad Lulic non sarà disponibile per Lazio-Inter, sfida al vertice in Serie A in programma domenica alle ore 20:45. Il capitano dei biancocelesti, si è infortunato alla caviglia (qui i dettagli). Ecco il comunicato dal sito ufficiale della Lazio: “Si comunica che in data odierna, presso la Clinica Paideia, Senad Lulic è stato sottoposto ad intervento in artroscopia a carico della caviglia sinistra. L’intervento, effettuato dal Prof. Rodia e dal Dott. Monachino, è tecnicamente riuscito. Il calciatore sarà sottoposto quotidianamente a monitoraggio clinico e riabilitativo per stabilire i tempi di recupero”.

Fonte: ss.lazio.it