Lazio-Inter, Lulic assente certo! Infortunio serio: ai box per lungo tempo

Condividi questo articolo

Simone Inzaghi dovrà sicuramente fare a meno di Senad Lulic in occasione di Lazio-Inter, big match della prossima giornata del campionato di Serie A

INFORTUNIO LULIC – Secondo quanto riportato da “LaLazioSiamoNoi.it”, Senad Lulic non farà parte di Lazio-Inter e probabilmente per varie altre partite. L’infortunio alla caviglia costringerebbe infatti il centrocampista a sottoporsi ad un’operazione già nella giornata di oggi. L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, non avrebbe dunque a disposizione il bosniaco non solo contro l’Inter, ma anche per diverse altre settimane. La speranza per il tecnico della squadra capitolina sarebbe quella di poterlo recuperare per le ultime giornate del campionato di Serie A.