Lazio-Inter, Inzaghi sul tavolo degli imputati: all’Olimpico diversi errori – TS

L’Inter torna da Roma con le ossa rotte dopo il 3-1 subito dalla Lazio. Per la sconfitta, secondo Tuttosport, sul tavolo degli imputati va certamente Inzaghi. L’analisi del quotidiano

ERRORI – Simone Inzaghi finisce sul tavolo degli imputati. Secondo Tuttosport, la performance mostrata ieri sera dall’Inter è stata la peggiore da quando il tecnico siede sulla panchina nerazzurra. Ciò è dovuto non solo ai meriti della Lazio ma anche a scelte che possono essere definite discutibili. La scelta di schierare Gagliardini dal 1′ per limitare Milinkovic-Savic non ha pagato: il serbo, infatti, ha regalato l’assist a Felipe Anderson per l’1-0 ed ha dominato in mezzo al campo. Più grave, forse, la lettura della gara da parte del tecnico: sull’1-1, infatti, Inzaghi ha tolto Dumfries, il migliore in campo, e Lukaku per inserire un Darmian apparso spaesato ed un Dzeko che non ha alla fine inciso. Tardivo, inoltre, l’ingresso di Correa, con la Lazio che aveva già la partita in pugno.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino