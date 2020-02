Lazio-Inter, ennesima doccia fredda. Eriksen un caso? – Ansa

La sconfitta in Lazio-Inter è la seconda per i nerazzurri in meno di una settimana. Dopo la strepitosa vittoria del derby nel turno precedente, gli uomini di Conte perdono prima contro il Napoli in Coppa Italia, poi a Roma nello scontro diretto coi biancocelesti. “Ansa” emette un commento pungente, menzionando anche il minutaggio di Eriksen.

ALTRA RIMONTA – Lazio-Inter termina 2-1, con l’ennesima rimonta subita dai nerazzurri. Una doccia gelata per Antonio Conte, che ora si ritrova a -2 dalla vetta, occupata nuovamente dalla Juventus. Distanza non incolmabile, soprattutto con 14 turni di campionato ancora da giocare. Tuttavia, il secondo stop consecutivo non va trascurato. La sconfitta contro il Napoli potrebbe aver rovinato il cammino nerazzurro in Coppa Italia. Lo scontro diretto vinto dai biancocelesti potrebbe modificare gli equilibri della Serie A, con la Lazio seria pretendente allo scudetto finale. Sullo scarso periodo di forma dell’Inter pesa anche il basso coinvolgimento di Christian Eriksen. Dal suo arrivo, il danese non è ancora partito titolare, subentrando sempre nel corso del secondo tempo. Un vero peccato, vista l’estrema necessità di qualità che i nerazzurri stanno provando nelle ultime gare.