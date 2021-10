Lazio-Inter, bene Brozovic e gli esterni. Bastoni il peggiore: le pagelle – CdS

Lazio-Inter, Simone Inzaghi indovina la chiave tattica ma non i cambi. I nerazzurri cercano il raddoppio e nell’ultima mezz’ora viene travolta con tre gol. Brozovic e gli esterni sono i migliori dell’Inter, male invece Bastoni. Di seguito le pagelle della partita secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Lazio-Inter, prima sconfitta in campionato per i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi, che indovina la chiave tattica ma questa volta non i cambi. Del suo ritorno all’Olimpico resta solo l’emozione, voto 5,5 per il tecnico nerazzurro. Molto bene, invece, gli esterni: Darmian tocca di testa e prolunga per Barella che si guadagna il calcio di rigore nel primo tempo. Si fa trovare spesso libero e interpreta bene il suo ruolo. Dimarco, invece, innesca il cambio di gioco nell’azione del rigore, assicura una spinta costante sulla fascia sinistra: per entrambi voto 7. Stesso voto anche per Brozovic, che imposta, cambia e recupera in difesa: poco disturbato e libero di organizzare. Male invece Bastoni, fatica a contenere Felipe Anderson e commette il fallo da rigore: voto 5.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania