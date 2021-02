Lazio, fissata udienza per mancato rispetto protocolli anti-Covid: i rischi

ROME, ITALY – DECEMBER 14: President of SS Lazio Claudio Lotito holds up the shirt in which SS Lazio will play next Sunday during the World Food Programme “STOP THE WASTE” Initiative unveiling at the Stadio Olimpic on December 14, 2020 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)

Nuovi stravolgimenti in arrivo nella classifica della Serie A? È stata fissata infatti l’udienza di Claudio Lotito davanti al Tribunale Federale per rispondere del mancato rispetto del protocollo anti-Covid.

CONVOCAZIONE – Secondo quanto riportato dall’ANSA, “è stata fissata al 16 marzo l’udienza di Claudio Lotito davanti al Tribunale federale nazionale per la vicenda della violazione dei protocolli sanitari Figc anti-Covid. Prima della data del dibattimento non verrà formulata alcuna richiesta nei confronti del presidente della Lazio che lo scorso 16 febbraio era stato deferito dal procuratore federale, Giuseppe Chinè, e con lui i medici del club biancoceleste Ivo Pulcini e Fabio Rodia. A Lotito e ai medici viene contestata la violazione dell’articolo 4.1 del codice di giustizia sportiva, dell’art. 44.1 del Noif, dei protocolli sanitari Figc e da quanto previsto dal comunicato Figc del primo settembre 2020 in caso di ‘mancata osservanza dei protocolli sanitari’. La Lazio è stata deferita a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e propria“.

RISCHI – La Lazio rischia quindi una penalizzazione in classifica oltre alla sconfitta a tavolino nei match contro Torino (in cui ha vinto, ndr) e Juventus (in cui ha pareggiato, ndr). Cambierebbe quindi la classifica soprattutto nella lotta Champions League e allo scudetto con i bianconeri coinvolti e che potrebbero guadagnare 2 punti sull’Inter.