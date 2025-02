Lazio col fiato sospeso per le condizioni di Castellanos. Inter a -8

La Lazio è in apprensione per le condizioni di Valentin Castellanos, uscito anzitempo dal campo nella sfida pareggiata contro il Napoli per 2-2. I biancocelesti sfideranno l’Inter il 25 febbraio nei quarti di finale di Coppa Italia.

IL PUNTO – La Lazio rischia di perdere il suo punto di riferimento offensivo, Valentin Castellanos, per svariate settimane. L’argentino dovrebbe saltare quasi sicuramente il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma martedì 25 febbraio, con la sfida dell’andata degli ottavi di finale di Europa League indicata come previsione più ottimistica per il suo ritorno in campo. Dagli esami strumentali che il club biancoceleste effettuerà per accertare le sue condizioni. In caso di lesione di medio grado, l’argentino rischia uno stop di 30-40 giorni, il che significherebbe tornare all’inizio del mese di aprile.

Lazio-Inter, chi in assenza di Castellanos?

LO SCENARIO – In mancanza del proprio attaccante titolare, il tecnico biancoceleste Marco Baroni potrebbe puntare su Boulaye Dia, in costante crescita in maglia Lazio. L’attaccante senegalese ha trovato il gol del definitivo pareggio contro il Napoli, dimostrando di avere quella personalità richiesta dal suo allenatore per incidere anche nei big match. Un’alternativa per Baroni sarebbe Tijjani Noslin, alla ricerca della definitiva maturazione nel club laziale.