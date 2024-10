Lazio-Empoli, rimonta firmata Zaccagni-Pedro! Esposito in gol

La Lazio vince con il risultato di 2-1 allo Stadio Olimpico contro l’Empoli. Denis Vasquez chiude la porta dei toscani fino al minuto 83, poi c’è Pedro.

RIMONTA – Lazio-Empoli finisce 2-1. Allo Stadio Olimpico tutto va al contrario delle previsioni iniziali. Va in vantaggio la squadra ospite grazie al giocatore di proprietà dell’Inter Sebastiano Esposito, che di testa sovrasta Alessio Romagnoli sfruttando l’errore di Ivan Provedel in uscita. Il portiere è scivolato mentre stava per uscire e ha mandato in confusione la difesa biancoceleste. Al 48′ del primo tempo ha pareggiato i conti Mattia Zaccagni sempre di testa su un clamoroso assist di Nuno Tavares. Nella ripresa il Taty Castellanos sbaglia il calcio di rigore ma si rifà poco dopo. Trova al minuto 83 l’imbucata per Pedro, che dalla panchina decide il match. Lo spagnolo, già decisivo in Europa League giovedì, conclude con il destro baciando la traversa e spaccando la porta con un missile incredibile. Momento magico per l’ex Barcellona, Chelsea e Roma.

Lazio-Empoli, la classifica dopo il match

CLASSIFICA – La Lazio vince così una partita sofferta e difficilissima contro un grande Empoli, che avrebbe meritato forse un risultato migliore. I ragazzi di Baroni salgono a 13 punti in classifica e agganciano la Juventus, mentre i toscani rimangono a 10 al nono posto.