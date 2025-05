Lazio, due assenze pesanti per Baroni! La situazione

L’Inter si prepara ad accogliere la Lazio nella penultima giornata di Serie A. Intanto, l’allenatore Baroni, si ritrova con due assenze pesanti a centrocampo.

ASSENZE – Continua a essere accesa la lotta per un posto in Champions League. Con la sconfitta della Roma, il punto guadagnato dalla Lazio contro la Juventus potrebbe essere decisivo. In vista della partita contro l’Inter di domenica sera, l’allenatore dei blucelesti si ritrova con un centrocampo a metà e con due calciatori titolari che dovranno essere rimpiazzati. Baroni nei prossimi giorni cercherà di aggirare le due assenze di Mattia Zaccagni e Pellegrini e proverà a prendere d’assalto San Siro per lanciare l’ultima volata europea.

Lazio, due assenze pericolose

NOMI – Entrambi i centrocampisti saranno squalificati per la trasferta contro l’Inter. Intanto a Formello si continua a lavorare a ritmi serrati, con Baroni che pensa alle prime sostituzioni. Marusic è il candidato numero uno per sostituire Pellegrino, con Nuno Tavares che rischia di non essere a disposizione. Per quanto riguardo il capitano invece, Pedro potrebbe essere l’uomo giusto per prendere le redini di Zaccagni e provare l’assalto contro l’Inter.