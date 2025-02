Lazio, cambio obbligato per Baroni: punta fuori! Inter tra 16 giorni

Tegola in casa Lazio, che nonostante il momentaneo 1-0 contro il Monza, ha dovuto compiere un cambio obbligato. E tra 16 giorni ci sarà l’Inter in Coppa Italia.

CAMBIO OBBLIGATO – La Lazio sta giocando all’Olimpico contro il Monza di Bocchetti nel match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. I biancocelesti, attualmente in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Ivan Marusic, hanno dovuto compiere già un cambio obbligato poco dopo la mezz’ora di gioco. L’attaccante ex Salernitana Boulaye Dia ha lasciato il campo per far entrare Pedro. La punta del Senegal infatti ha accusato un problema alla caviglia dopo un contrasto di gioco e quindi ha chiesto il cambio immediatamente. Da capire ovviamente nei prossimi giorni quando la Lazio farà tutti i controlli.

La Lazio affronterà l’Inter in Coppa Italia: da monitorare le condizioni di Dia

IMPEGNO IN COPPA ITALIA – Il problema alla caviglia di Dia può interessare anche l’Inter, che giorno 25 affronterà proprio la Lazio in Coppa Italia negli ottavi di finale. La partita si giocherà allo stadio San Siro di Milano e in caso di successo contro la squadra di Baroni, i nerazzurri affronterebbero il Milan nell’ennesimo derby di Milano di questa stagione. Sarebbe addirittura il quarto incontro. Dia rimarrà ovviamente da valutare.