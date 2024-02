La Lazio a Cagliari rivince dopo un mese: Immobile 200

La Lazio ritrova una vittoria che mancava dal 14 gennaio. Contro il Cagliari Immobile segna il suo gol numero duecento in Serie A, nella vittoria per 1-3.

IL RILANCIO – La Lazio ritrova i tre punti che mancavano di fatto fra un mese. Lo fa sul campo di un’altra squadra in grande difficoltà, il Cagliari alla quarta sconfitta consecutiva e battuto oggi 1-3. Dopo sette minuti Ciro Immobile ha la palla che potrebbe valere lo 0-1, sul suo tiro a botta sicura si salva Simone Scuffet. Il Cagliari, che aveva rischiato di fare autogol già in avvio, si segna da solo al 26’: da sinistra Gustav Isaksen mette in mezzo, liscia Paulo Azzi e questo manda in tilt il suo compagno Alessandro Deiola che nella carambola infila la propria porta. A inizio ripresa Claudio Ranieri prova a ribaltare la situazione con due cambi, togliendo Azzi e Nicolas Viola inguardabili. Non paga, perché becca di nuovo gol subito: al 49’ Isaksen calcia, Simone Scuffet si oppone ma da posizione defilata è Immobile a mettere dentro. Per lui sono duecento gol in Serie A. Stavolta però il Cagliari reagisce, con discesa di Gianluca Gaetano e gran destro a giro per l’1-2 al 51’, risposta immediata. E i rossoblù avrebbero anche un paio di occasioni per pareggiare, ma sono piuttosto sfortunati. Così come al 65’, quando su contropiede Felipe Anderson trova una deviazione sul suo tiro e firma il tris della Lazio. Dopo il fischio finale anche un accenno di rissa in campo: espulso il terzo portiere del Cagliari, Simone Aresti.