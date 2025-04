Lazio, che brutta fine: il Bodo Glimt va in semifinale dai rigori!

La partita tra Lazio e Bodo Glimt termina 2-3, dopo i 3-1 dei 120 minuti tra tempi regolamentari e supplementari.

CASTELLANOS SBLOCCA – All’Olimpico la Lazio va a caccia della grande rimonta ai quarti di finale di Europa League. Dopo il 2-0 in Norvegia a favore del Bodo Glimt, la squadra di Marco Baroni dovrà fare almeno due gol per portare la partita ai supplementari, tre per passare il turno. I norvegesi partono forte, tant’è che dopo quattro minuti sfiorano il gol del vantaggio con Hogh, ma è bravissimo Marusic a respingere fuori il cross basso di Hauge a Mandas battuto. Ma con il passare dei minuti però la Lazio prende la partita in mano e al 21′ l’Olimpico esplode di gioia per il gol di tacco sottoporta di Castellanos. I biancocelesti ci credono e tra il 37′ e il 45′, Zaccagni ha tre grandi palle-gol: in una prende anche la traversa di testa.

NOSLIN AL 92′ – Nella ripresa, la Lazio parte ancora forte e al 53′ sfiora il gol del 2-2 ma è bravissimo il portiere del Bodo Glimt a respingere. All’ora di gioco, Mandas ci mette una pezza su Hogh. I biancocelesti attaccano provandoci prima con Pedro e poi con Noslin. Ma al 92′ l’Olimpico riesplode di gioia: corner dalla sinistra, palla che arriva a Noslin che la spinge dentro facendosi esultare il popolo laziale. Al 95′ clamorosa occasione per Hauge, che sfiora il palo. La partita va ai supplementari. Parità assoluta.

DOPO I SUPPLEMENTARI

Il primo tempo supplementare tra Lazio e Bodo Glimt si apre con i biancocelesti che si fiondano subito in avanti, galvanizzati dal gol del pareggio di Noslin al 92′. Al 99′, fuga di Guendouzi sulla fascia sinistra, cross al centro e Boulaye Dia fa 3-0 di testa. Nel secondo tempo supplementare, la formazione di Baroni si difende anche con le unghie per mantenere il vantaggio, ma al 109′ Helmersen fa 3-1 pareggiando complessivamente i conti. Si va ai rigori.

RIGORI

HAUGE (BODO): PARATO

DIA (LAZIO): GOL

FET (BODO): GOL

TCHAOUNA (LAZIO): PARATO

SORLI (BODO): GOL

NOSLIN (LAZIO): SBAGLIATO

MOE (BODO GLIMT): GOL

GUENDOUZI (LAZIO): GOL

BERG (BODO GLIMT): SBAGLIATO

CASTELLANOS (LAZIO): SBAGLIATO