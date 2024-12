Lazio beffata dal Parma: sprecata la chance del momentaneo sorpasso

La Lazio esce clamorosamente sconfitta dalla gara contro il Parma per 3-1. I biancocelesti falliscono il momentaneo soprasso sulle squadre in vetta alla classifica.

PRIMO TEMPO – In Parma-Lazio, in scena allo Stadio Tardini nel primo pomeriggio, succede davvero di tutto. La sfida della quattordicesima giornata di Serie A si rivela subito scoppiettante, quando al 2′ Rovella trova immediatamente il gol del vantaggio sfruttando l’assist di Isaksen. Il VAR, però blocca tutto e richiama l’arbitro al monitor. Dopo qualche minuto di analisi il direttore di gara sceglie di annullare la rete per via di un fallo ad inizio azione commesso proprio dallo stesso Rovella.

CHE BEFFA – Subito dopo è il Parma a sbloccare il match, questa volta davvero: al 6′ sempre Rovella si rende protagonista negativo, servendo involontariamente Man, che non si fa sfuggire l’occasione e KO Provedel per l’1-0. Al 36′ la Lazio riesce ad accorciare le distanze, col gol messo a segno da Castellanos. Ma anche la rete dell’argentino non risulta valida a causa della sua posizione in offside. Le assurdità per i biancocelesti non finiscono, in un pomeriggio che sembra totalmente stregato. Al 45’+1′ l’arbitro fischia un calcio di rigore in loro favore, ma dopo essere stato richiamato al monitor dal VAR revoca il penality: il fallo è di Zaccagni su Keita e non il contrario.

SECONDO TEMPO – Dopo l’intervallo il Parma castiga la Lazio per la seconda volta: al 53′ Haj Mohamed coglie l’assist del compagno Charpentier e sigla il 2-0. La squadra ospite riesce ad accorciare le distanze solo all’80’, quando Castellanos sfrutta un’incomprensione fra Valeri e il portiere Suzuki. Ma un gol non basta, soprattutto di fronte al tris calato dai padroni di casa al 90+1′ col gol di Del Prato. La Lazio, così, non coglie l’opportunità del momentaneo sorpasso, su Fiorentina, Inter e Atalanta (che devono ancora scendere in campo), e resta a quota 28 punti.