Lazio beffata all’Olimpico contro il Torino! Solo un pareggio

La Lazio non riesce a tenere il vantaggio maturato nel secondo tempo contro il Torino: la partita dello Stadio Olimpico finisce con il risultato di 1-1.

BEFFA – Alla Lazio non basta il vantaggio della ripresa, il Torino non molla e riprende la partita sul risultato di 1-1. Partita molto equilibrata allo Stadio Olimpico in cui ad avere le più grandi occasioni però è la squadra biancoceleste. Gustav Isaksen ha mostrato tutte le potenzialità del suo repertorio, ma l’assenza di Taty Castellanos continua a pesare nell’economia del reparto offensivo di Marco Baroni. La coppia Boulaye Dia-Pedro non funzione come dovrebbe e i gol non arrivano fino all’inizio del secondo tempo. Su una sponda perfetta di Pedro Adam Marusic tira a giro dai 20 metri e manda il pallone all’angolino. Al minuto 83 arriva però la sorpresa di serata: sovrapposizione di Cristiano Biraghi, cross arretrato e gol di Gineitis valevole per l’1-1 finale. Adesso si mette male per la Lazio, che rimane a -4 dal quarto posto occupato dal Bologna. I biancocelesti superano la Fiorentina ma si fermano al settimo posto a pari punti con la Roma. Quota 52 come i giallorossi, fino a due mesi fa sembrava impensabile. La rimonta Champions ora è quasi impossibile dal campionato.

LAZIO-TORINO 1-1

Marusic (L) al 57′, Gineitis (T) all’83’