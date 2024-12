Lazio-Atalanta, Brescianini salva Gasperini! Ancora tanta fortuna

La Lazio ha pareggiato per 1-1 contro l’Atalanta e non diventa la sorpresa del sabato di Serie A. I bergamaschi si salvano nel finale della gara.

SORPRESA! – La Lazio pareggia in maniera beffarda allo Stadio Olimpico di Roma l’Atalanta con il risultato di 1-1. Prestazione sorprendente della squadra di Marco Baroni che gioca una partita quasi perfetta, ingabbiando i nerazzurri e vincendo ogni singolo scontro uomo a uomo. Sono i biancocelesti a fare la gara che di solito ci si aspetta dall’Atalanta: pressing alto, coperta a uomo sugli attaccanti e tanta, tantissima verticalità. Ed è proprio da una verticalizzazione di Nicolò Rovella che nasce il gol del vantaggio della Lazio. Fisayo Dele-Bashiru si ritrova a tu per tu con Marco Carnesecchi e non sbaglia nel primo tempo. Nella ripresa l’Atalanta va meglio, trova qualche occasione per segnare tra Juan Cuadrado e Ademola Lookman. La Lazio spreca il raddoppio con Boulaye Dia in area piccola e i nerazzurri non perdono la chance per il pareggio. Una serie di rimpalli in area di rigore regala la palla dell’1-1 finale a Marco Brescianini, che a porta vuota non può proprio sbagliare. L’Inter si avvicina al primo posto, l’Atalanta rimane sopra di un punto ma con una partita in più rispetto alla squadra di Simone Inzaghi.