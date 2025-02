Lazio in ansia per Hysaj: infortunio contro il Cagliari. Rischia con l’Inter?

Hysaj, autore dell’assist per il gol di Zaccagni che ha aperto le marcature in Cagliari-Lazio, è stato costretto a lasciare il campo al 62’ a causa di un infortunio. L’Inter sfiderà la Lazio in Coppa Italia martedì 25 febbraio per i quarti di finale.

INFORTUNIO – Al termine di Cagliari-Lazio, Fabrizio Del Rosso vice di Marco Baroni, ha parlato delle condizioni del giocatore, lasciando intendere una certa preoccupazione riguardo le condizioni di Elseid Hysaj, uscito infortunato durante la partita vinta 1-2 dai biancocelesti. Uno dei principali interrogativi riguarda la disponibilità di Hysaj per il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma martedì 25 febbraio. Se l’infortunio dovesse rivelarsi più serio del previsto, il terzino albanese potrebbe saltare non solo il match di coppa, ma anche alcuni impegni cruciali di Serie A.