Lazio ammazza-Napoli, Conte perde ancora: Atalanta prima da sola

La partita tra Napoli e Lazio finisce 0-1 a favore dei biancocelesti. Conte perde definitivamente il primo posto, Atalanta prima. Inter a -1 dagli azzurri.

CONTE KO – Napoli e Lazio, a distanza di tre giorni dal match di Coppa Italia che ha decretato l’eliminazione di Antonio Conte dalla coppa nazionale, si ritrovano una di fronte l’altra ma in campionato e al Diego Armando Maradona. Gli azzurri vanno a caccia nuovamente del primo posto, dopo il momentaneo sorpasso dell’Atalanta. La Lazio vuole rispondere alle vittorie di Inter e Fiorentina. Dopo due minuti, subito tentativo di McTominay verso la porta di Provedel, bravo il portiere laziale a respingere. Al 20′, lampo di Isaksen che ci prova col mancino, ma è bravo Meret a sputarla fuori. Alla mezz’ora, si riporta in avanti di nuovo il Napoli e lo fa con Anguissa, che calcia in porta, ma bravo ancora Provedel a bloccarla in due tempi. Nel recupero del primo tempo, occasione per Kvaratskhelia, il quale sfiora l’incrocio dei pali su punizione. La ripresa si apre con lo stesso canovaccio del primo tempo: ossia tanto ritmo e intensità. Dopo cinque minuti, sassata di Dele-Bashiru che spacca la traversa: Lazio vicina al vantaggio. Dopo l’ora di gioco, doppia tegola per Baroni: prima ammonito Castellanos, che già diffidato dovrà saltare l’Inter e poi perde Romagnoli per un problema fisico. Al 70′, arriva il palo di Anguissa di testa. Ma al 78′ il match si sblocca: Noslin cambia tutto per Isaksen, che si accentra e calcia favolosamente battendo Meret per lo 0-1. Il Napoli prova il forcing alla ricerca del gol del pareggio, provandoci in particolare con il neo-entrato David Neres. Ma niente da fare, la Lazio gestisce bene e riesce a sbancare il Maradona.

Napoli-Lazio 0-1

78′ Isaksen