Lazaro, infortunio e rischio operazione! I possibili tempi di recupero – TS

Valentino Lazaro si è infortunato al ginocchio e, secondo Tuttosport, rischia di doversi operare. I possibili tempi di recupero per l’esterno austriaco in prestito al Torino dall’Inter

STOP – Lazaro si è fermato per un brutto infortunio occorso nel match fra Torino e Salernitana. L’esterno, di proprietà dell’Inter, ha subito una lesione al legamento del ginocchio destro ed i tempi di recupero si prospettano lunghi. Secondo Tuttosport, i prossimi giorni saranno decisivi per capire l’austriaco dovrà sottoporsi ad un’operazione. Nel caso, i tempi di recupero si assesterebbero sui tre mesi. L’infortunio però non cambia i piani del Torino, intenzionato a riscattare il laterale dall’Inter. L’accordo prevede che i granata versino 6 milioni pe il cartellino di Lazaro, ma Cairo e Vagnati puntano ad uno sconto.

Fonte: Alessandro Baretti – Tuttosport