Lazaro unico a non festeggiare in Benfica-Barcellona 3-0: infortunio

Lazaro, in prestito dall’Inter al Benfica, non ha potuto festeggiare del tutto il clamoroso 3-0 al Barcellona. L’austriaco è dovuto uscire per un infortunio.

SERATA AMARA A METÀ – Valentino Lazaro regge solo quarantacinque minuti in Benfica-Barcellona 3-0. L’austriaco, in prestito dall’Inter, nel primo minuto di recupero del primo tempo ha dovuto lasciare il posto a Gilberto. Per lui le prime indiscrezioni parlano di un problema alla gamba sinistra, che dovrà essere valutato nei prossimi giorni. Il club di Lisbona ha comunque stravinto, con la doppietta di Darwin Nunez e in mezzo il gol di Rafa Silva (su giocata dell’altro ex nerazzurro Joao Mario). Fin qui Lazaro col Benfica ha collezionato tre presenze in Liga NOS e due in Champions League, inclusa quella odierna.