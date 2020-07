Lazaro trova la rete in Bournemouth-Newcastle! Riscatto più vicino?

L’esterno austriaco del Newcastle, Valentino Lazaro, entra in campo al 62′ della sfida di Premier League contro il Bournemouth e mette a segno il gol del momentaneo 0-4. Una marcatura che potrebbe avvicinare l’acquisto definitivo da parte dei Magpies

WHAT A GOAL! – Di lui si erano quasi perse le tracce: Valentino Lazaro torna sugli scudi in un torrido pomeriggio di luglio, con l’Inter impegnata nel match casalingo contro il Brescia, e aggiorna il tabellino di Bournemouth-Newcastle. Il match, valido per la trentaduesima giornata di Premier League, è terminato col risultato di 1-4 in favore dei bianconeri. L’esterno austriaco, di proprietà dell’Inter, entra in campo al posto di Allan Saint-Maximin a mezz’ora dalla fine e una decina di minuti dopo mette la firma sul match, dopo un delizioso assist di Jonjo Shelvey. I Magpies vantano un diritto di riscatto, per una cifra di poco superiore ai 20 milioni, e questo gol potrebbe spronare la dirigenza britannica ad investire corposamente sul classe 1996.