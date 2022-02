Lazaro trova continuità con il Benfica: conferma nel nuovo ruolo per l’austriaco dell’Inter

Lazaro in Italia non ha lasciato un grande ricordo per via dell’ambientamento. Ma anche per motivi tecnico-tattici. Con la maglia del Benfica, invece, l’austriaco di proprietà Inter sta ritrovando se stesso grazie all’impostazione in un nuovo ruolo

SEMPRE ESTERNO – In Portogallo la carriera di Valentino Lazaro procede con effetti positivi. Il classe ’96 austriaco in prestito dell’Inter anche oggi è titolare nell’undici del Benfica, che affronta il Boavista in trasferta. Per Lazaro arriva la conferma nel ruolo di terzino destro, che può rappresentare la svolta tattica della sua carriera. Dopo l’avvio da centrocampista destro e alcune uscite anche sulla fascia sinistra, Lazaro può imporsi da esterno basso con il compito di spingere. L’austriaco dell’Inter si trasformerà in un difensore vero e proprio?