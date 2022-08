Lazaro: «Torino, non vedo l’ora! Ho scelto il numero perfetto»

Lazaro stasera è ufficialmente diventato un nuovo giocatore del Torino (vedi articolo). Il laterale austriaco, in prestito dall’Inter, al canale ufficiale della società granata ha dato le sue prime sensazioni dopo la firma.

QUARTO PRESTITO – Dopo Newcastle United, Borussia Monchengladbach e Benfica per Valentino Lazaro c’è il Torino. Il giocatore austriaco, trasferitosi quest’oggi dall’Inter, parla a Torino Channel del trasferimento: «Sono molto contento di essere qui, adesso non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra. Mi piaceva il numero 9, però è più da attaccanti: per me il 19 è il numero perfetto. Non vedo l’ora di iniziare, un saluto a tutti i tifosi e sempre forza Toro».