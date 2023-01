Lazaro, Torino e Inter preoccupati: Juric conferma problemi al ginocchio

Autore oggi di una buona prestazione con tanto di assist, Valentino Lazaro fa preoccupare il Torino e anche l’Inter proprietaria del suo cartellino. Come confermato in conferenza stampa da Ivan Juric, infatti, il problema al ginocchio per il quale l’austriaco è uscito oggi potrebbe essere più grave del previsto.

PREOCCUPAZIONE – «Sono un po’ preoccupato, sembra si sia stiracchiato il ginocchio», con queste parole in conferenza stampa Ivan Juric ha parlato delle condizioni di Valentino Lazaro. L’esterno del Torino in prestito dall’Inter sta disputando una buona stagione e lo ha confermato anche oggi, con l’assist per il gol di Sarabia. Uscito al 72′ per un problema al ginocchio, però, ora preoccupa entrambe le squadre. La speranza è che non si tratti di nulla di grave e, soprattutto, che non siano coinvolti i legamenti. Non resta che attendere gli esami strumentali.