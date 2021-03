Lazaro, subentro sfortunato: il Borussia Monchengladbach perde ancora

Valentino Lazaro

Lazaro è in prestito dall’Inter al Borussia Monchengladbach, ma la sua stagione in Germania non è certo eccellente (anche a causa di un infortunio dal quale ha recuperato il mese scorso). Stasera è subentrato nella sconfitta in DFB-Pokal contro il Borussia Dortmund.

SUBENTRO ININFLUENTE – Valentino Lazaro è entrato al 68′ della partita di DFB-Pokal fra Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund. Il laterale, in prestito dall’Inter, ha sostituito Jonas Hofmann per l’ultimo quarto di gara, piazzandosi sulla destra nel 4-2-3-1. Marco Rose l’ha mandato in campo subito dopo il gol di Jadon Sancho, che è risultato essere l’unico della partita. Il finale è 0-1 per i gialloneri, che passano così in semifinale della coppa di Germania. Per il Borussia Monchengladbach, rivale dell’Inter nella fase a gironi di Champions League, è un momentaccio: quattro sconfitte consecutive, cinque nelle ultime sei partite e ultima vittoria datata 3 febbraio. Lazaro è a diciassette presenze stagionali, con un gol memorabile al Bayer Leverkusen (vedi articolo).