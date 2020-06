Lazaro, solo 5′ in Newcastle-Sheffield United: Inter, riscatto lontano?

Lazaro è in prestito con diritto di riscatto dall’Inter al Newcastle. Non arrivano però notizie positive sotto questo aspetto per i nerazzurri, visto che anche oggi l’austriaco ha avuto spazio solo nei minuti finali a risultato ampiamente acquisito

RISCATTO LONTANO – Valentino Lazaro ha avuto solo cinque minuti di spazio in Newcastle-Sheffield United. L’esterno austriaco, in prestito con diritto di riscatto dall’Inter, raccoglie solo le briciole in una giornata positiva per i Magpies. 3-0 il risultato finale, con gli ospiti in dieci uomini dal 50′. Da quel momento, tutto facile per i padroni di casa che si allontanano ulteriormente dalla zona retrocessione in una posizione di classifica tranquilla. L’ex numero 19 nerazzurro è entrato solo all’85’ al posto di Miguel Almiron, a partita ormai blindata. Un segnale non confortante in ottica riscatto per l’Inter, che spera di incassare gli oltre venti milioni previsti per l’esercizio dell’opzione di acquisto definitivo.