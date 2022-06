Lazaro torna all’Inter dopo il prestito al Benfica. L’austriaco sui social saluta il club portoghese e i suo tifosi per la stagione appena conclusa.

OBRIGADO – Valentino Lazaro saluta il Benfica e ritorna all’Inter, questo il messaggio pubblicato sui social: «Grazie Benfica! È stato un onore per me rappresentare questo grande club. Ti auguro tutto il meglio per il futuro e spero di rivederti».