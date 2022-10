Lazaro, quattro di fila: con il Torino per fare un favore (anche) all’Inter

Quarta di fila da titolare per Valentino Lazaro. L’esterno austriaco in prestito al Torino dall’Inter, cercherà oggi di fare un favore proprio alla sua squadra. I granata, infatti, affrontano la sfida contro una delle pretendenti al titolo insieme ai nerazzurri: il Napoli. Gara in programma alle ore 15.

QUATTRO CONSECUTIVE – Dopo un inizio con poche presenze, Valentino Lazaro si è preso un posto da titolare nel Torino. Anche oggi l’esterno di proprietà Inter partirà da titolare con i granata in occasione della sfida contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Un’occasione per fare anche un favore proprio ai nerazzurri, chiamati a recuperare punti in vista della lotta per lo scudetto.