Lazaro pronto all’esordio con il Torino: tra i 19 per la Coppa Italia

Valentino Lazaro si prepara all’esordio con il Torino, dopo il suo passaggio in prestito dall’Inter. L’esterno austriaco è stato infatti selezionato tra i 19 convocati di Ivan Juric per la sfida di Coppa Italia contro il Palermo.

CONVOCATO – In occasione della sfida di Coppa Italia tra Torino e Palermo in programma domani, Ivan Juric ha convocato diciannove giocatori. Tra questi anche Valentino Lazaro, da poco arrivato in prestito dall’Inter, ma già pronto per esordire con la maglia granata. Resta da capire se il tecnico dei piemontesi deciderà di puntare su di lui fin dal primo minuto, o se il giocatore partirà dalla panchina.