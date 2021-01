Lazaro, problema muscolare nel riscaldamento. Rose: “Non grave, ma…”

Condividi questo articolo

Valentino Lazaro

Problemi per Valentino Lazaro, esterno del Borussia Monchengladbach in prestito dall’Inter. Nel riscaldamento della sfida – poi vinta per 0-1 – contro l’Arminia Bielefeld, il giocatore austriaco ha subito un problema muscolare. Secondo il tecnico Rose, però, non sarebbe nulla di grave.

INFORTUNATO – Pronto per scendere in campo da titolare contro l’Arminia Bielefeld, Valentino Lazaro – esterno del Borussia Monchengladbach in prestito dall’Inter – ha dovuto alzare bandiera bianca. A spiegare i motivi è stato il tecnico Marco Rose: «Tino ha avuto un problema muscolare durante il riscaldamento. Non sembra trattarsi di qualcosa di grave, probabilmente solo un piccolo strappo. Tuttavia non volevamo rischiarlo. Per questo lo abbiamo subito tolto dal campo». Resta ancora da vedere se il giocatore sarà disponibile per la prossima sfida, in programma venerdì contro il Bayern Monaco.