Lazaro, parla l’agente: «Torino con Juric scelta giusta! Inter speciale ma…»

Lazaro è ufficialmente un giocatore del Torino. È di pochi giorni fa il comunicato dell’Inter che annuncia la cessione al club granata. Hagmayr, l’agente del centrocampista austriaco, ha parlato in esclusiva per Tuttosport in merito al trasferimento del suo assistito.

LA SCELTA GIUSTA – Valentino Lazaro è un nuovo giocatore del Torino, acquisito a titolo temporaneo dall’Inter (vedi comunicato). Nella trattativa, chiusa pochi giorni fa, rientra l’opzione per il trasferimento definitivo ai granata. L’agente del giocatore austriaco, Max Hagmayr, si concede a un’intervista ai microfoni di Tuttosport, rivelando alcuni retroscena dell’accordo. Proprio in merito alla formula della cessione, il giornalista Simone Togna chiede come mai alla fine si è optato per un prestito con diritto di riscatto. Questa la risposta di Hagmayr: «Si deve vedere cosa il calciomercato offra ai calciatori e ai club. È un fatto che questa finestra di mercato è difficoltosa per i giocatori, ma anche per le società. Per noi firmare per il Torino, un club con grande tradizione, era la scelta giusta. Ci sarà poi la possibilità per i granata di acquistare definitivamente il cartellino dell’atleta. Vedremo quello che accadrà. A oggi le impressioni sono più che positive».

A TORINO VIA BENFICA – Alla domanda sui tempi della contrattazione, poi, l’agente Hagmayr risponde indicando l’inizio dell’operazione con il Torino: «Circa quattro mesi fa. Tino era al Benfica, ma non sapevamo se sarebbe rimasto o meno. Io ho il compito di seguire il mio assistito, quindi dovevamo guardarci intorno per vagliare altre possibilità. Abbiamo parlato con svariati club, tra cui il Torino. È stato importante per capire come i granata fossero la miglior soluzione possibile. Come il fatto che Lazaro apprezzi particolarmente Ivan Juric come allenatore». La speranza dell’entourage del classe ’96 austriaco è la riconferma da parte del Torino nella prossima stagione: «Questa è l’idea condivisa, che ovviamente diventa l’obiettivo di Lazaro. Tino sicuramente proverà a dare il meglio di sé».

Nuovo prestito annuale per Lazaro: niente Inter!

LA DECISIONE DELL’INTER – Dopo averlo visto in campo con l’Inter, in alcune delle amichevoli estive di pre-campionato, si è anche pensato che i nerazzurri stessero valutando la permanenza di Lazaro a Milano. Ma non è stato così. «L’Inter è sempre qualcosa di speciale per Valentino, ma se i nerazzurri hanno deciso in modo diverso, si deve accettare tale disposizione. Lazaro sta già pensando a come dare il massimo per il Torino» afferma Hagmayr. Tra l’altro, dalle parole dell’agente sembrerebbe che il Torino non fosse l’unico pretendente del centrocampista: «Su di lui c’era un’altra squadra in Italia. Ma pure qualcosa in Germania e in Francia. Lui però voleva mettersi alla prova in Serie A. Il Torino ci ha particolarmente impressionato. È la migliore opzione per lui, vedrete». Insomma, una nuova stagione aspetta Lazaro. Tutti noi attendiamo, incuriositi, di vederlo nuovamente in Serie A. Questa volta con i colori granata addosso.

Fonte:Tuttosport – Simone Togna