Lazaro, occasione sprecata: fuori dopo 67′ in Manchester City-Newcastle

Finisce dopo 67 minuti Manchester City-Newcastle per Valentino Lazaro, esterno in prestito dall’Inter alla squadra bianconera. Dopo essere partito da titolare, ha lasciato il posto sul risultato di 4-0 a Javier Manquillo.

OCCASIONE SPRECATA – Possibilità prestigiosa quella per Valentino Lazaro di mettersi in mostra sul campo del Manchester City. L’esterno in prestito dall’Inter è infatti partito come titolare come esterno destro del centrocampo del Newcastle, ma è uscito dopo 67 minuti sul pesante risultato di 4-0 per i padroni di casa, lasciando il posto a Javier Manquillo. Una prestazione non brillantissima quella dell’austriaco, che non ha sfruttato la sua occasione da titolare, dopo essere partito dalla panchina nella sfida pareggiata per 2-2 contro il West Ham nella giornata precedente. Il giocatore ha però ancora quattro giornate per potersi mettere in mostra e guadagnarsi – seppur a distanza – la fiducia di Antonio Conte in vista della prossima stagione.