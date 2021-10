Lazaro, niente Benfica-Bayern Monaco. In campo un ex Inter

Continua il momento no di Valentino Lazaro, giocatore dell’Inter in prestito al Benfica. Dopo essere rientrato in seguito a dei problemi muscolari, l’esterno austriaco si è nuovamente fermato dopo un altro infortunio. Niente Benfica-Bayern Monaco per lui, che vedrà in campo però un ex nerazzurro.

ALTRO INFORTUNIO – Una catena di infortuni per Valentino Lazaro, che in questo primo periodo di prestito al Benfica non sta certamente lasciando il segno. Il giocatore di proprietà dell’Inter era da poco rientrato da uno stop per dei problemi muscolari, salvo fermarsi dopo aver giocato la sfida di Coppa del Portogallo contro il Clube Deportivo Trofense (vedi articolo). Un altro infortunio muscolare lo ha infatti colpito, rendendolo indisponibile per Benfica-Bayern Monaco di questa sera, sfida valevole per la terza giornata di UEFA Champions League. In campo ci sarà comunque l’ex nerazzurro Joao Mario, schierato a centrocampo.