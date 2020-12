Lazaro, neanche un minuto nella sconfitta del Borussia Monchengladbach

Valentino Lazaro Borussia Monchengladbach

Valentino Lazaro fuori dalla partita tra Borussia Monchengladbach e Hoffenheim, vinta da questi ultimi per 1-2 al Borussia Park. Nonostante il risultato sfavorevole, il tecnico Marco Rose ha deciso di non schierare l’esterno in prestito dall’Inter.

ESCLUSO – Sconfitta casalinga in rimonta per il Borussia Monchengladbach, che perde per 1-2 al Borussia Park contro l’Hoffenheim. Tra i giocatori non utilizzati dal tecnico Marco Rose per cercare di conquistare i tre punti c’è da segnalare anche e soprattutto Valentino Lazaro. Le prestazioni dell’esterno austriaco interessano infatti in ottica Inter, dal momento che proprio i nerazzurri lo hanno ceduto in prestito alla squadra tedesca.