Lazaro, mezz’ora nel pari del Benfica. In campo anche un ex Inter

Nella sfida di Champions League di questa sera tra Dinamo Kiev e Benfica – terminata 0-0 – Valentino Lazaro è entrato nel secondo tempo. Mezz’ora finale per il giocatore in prestito dall’Inter. In campo anche l’ex nerazzurro Joao Mario.

SUBENTRATO – Non è partito titolare Valentino Lazaro nella sfida appena conclusasi 0-0 tra Dinamo Kiev e Benfica. La Champions League dell’esterno austriaco di proprietà Inter è iniziata al 59′ minuto della partita di questa sera, dopo aver preso il posto sulla destra di Gilberto Moraes Junior. Partita senza particolari sussulti la sua, con la squadra portoghese che ha subito una rete in pieno recupero, annullata però per una posizione di fuorigioco. Insieme a Valentino Lazaro in campo anche l’ex nerazzurro Joao Mario, uscito al minuto 85 per lasciar posto a un ex Milan, Adel Taarabt.