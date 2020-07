Lazaro sempre piÃ¹ ai margini Newcastle: pochi minuti contro il Brighton

Lazaro sempre più ai margini Newcastle: pochi minuti contro il Brighton

Sembra sempre più difficile il riscatto di Valentino Lazaro da parte del Newcastle, dopo il prestito dall’Inter. L’esterno austriaco, dopo due panchine consecutive contro Watford e Tottenham, è partito dai box anche nella sfida di questa sera contro il Brighton, entrando in campo soltanto all’86’.

POCHI MINUTI – Terza partenza consecutiva dalla panchina per Valentino Lazaro nel pareggio per 0-0 del suo Newcastle in trasferta contro il Brighton. Sembra dunque sempre più difficile il riscatto da parte del club inglese, dopo l’arrivo in prestito a gennaio dall’Inter. Il giocatore ha avuto modo infatti di giocare solo per quattro minuti più recupero, venendo schierato da Steve Bruce (che proprio ieri ha parlato del giocatore) soltanto all’86’ al posto di Almirón.