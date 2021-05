Lazaro: «L’Inter sta cambiando, alcuni giocatori andranno via. Torno, poi…»

Lazaro – centrocampista di ritorno all’Inter dopo il prestito al Borussia Monchengladbach – è pronto a iniziare la stagione agli ordini di Inzaghi, senza però sapere come andrà a finire. A riportare le sue parole dal ritiro dell’Austria è il quotidiano austriaco Kurier

RITORNO ALL’INTER – Nel ritiro della Nazionale Austriaca in vista di Euro 2020 c’è anche Valentino Lazaro, che predica calma sul suo futuro: «Ho ancora un contratto di tre anni con i campioni d’Italia, quindi non ho alcun tipo di stress o ansia. Altri giocatori senza contratto non stanno così bene. L’anno al Borussia Monchengladbach? È stato sicuramente il passo giusto. Ho potuto festeggiare momenti speciali lì. C’è un cambiamento anche all’Inter. Sta arrivando un nuovo allenatore (Simone Inzaghi, ndr), i giocatori se ne andranno. Farò nuovamente la preparazione lì e poi vediamo se stavolta andrà meglio o se farò qualcosa di diverso». Lazaro conferma, quindi, di essere pronto all’Inter-bis senza Antonio Conte, ma non conosce ancora nel dettaglio i progetti della società per lui.