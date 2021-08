Lazaro-Inter fuori per infortunio? La sua replica (con critica): «100% in forma»

Lazaro, laterale dell’Inter, è sulla lista dei partenti ed è stato assente anche domenica scorsa nell’amichevole contro il Parma. Tuttavia non è fuori per infortunio.



TWEET – Su Twitter ci sono utenti che si chiedono il perché delle assenze di Valentino Lazaro tra i convocati delle amichevoli della preseason dell’Inter. Un utente prova a dare una risposta. “Penso che sia infortunato, ma è buffo, stavo pensando a lui ieri sera, sorpreso che a questo punto non stia nemmeno ottenendo un minuto”, replicando a sua volta ad un altro tifoso che aveva postato: “Valentino Lazaro non si è mai unito ai convocati per il precampionato? o l’abbiamo già ceduto?” A quel punto Lazaro, risultato positivo al COVID-19 prima del ritiro nerazzurro (vedi articolo), è intervenuto sulle sue condizioni fisiche. “100% in forma”, ha scritto in un messaggio sul social network. Una sorta di certificazione di come l’Inter non conti più su di lui: si aspetta la cessione.

Fonte: Twitter Valentino Lazaro