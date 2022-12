Lazaro incorona Messi dopo la semifinale: «Il dibattito è finito!»

Messi conquista la finale dei Mondiali con l’Argentina, che vince 3-0 e supera la Croazia. Il calciatore del Paris-Saint-Germain domina il campo e cattura l’attenzione del mondo intero. Valentino Lazaro si esprime così su Twitter.

MIGLIORE – Lionel Messi si legittima definitivamente come migliore giocatore del mondo. L’Argentina vince 3-0 contro la Croazia e conquista la finale dei Mondiali dopo 8 anni dall’ultima volta. Il calciatore del Paris-Saint-Germain segna il suo quinto gol nella competizione del Qatar e sigla l’ennesimo assist per la terza rete di Julian Alvarez. Valentino Lazaro, l’esterno in prestito al Torino di proprietà dell’Inter, ha scritto questo su Twitter: «Messi già vi ha detto tutto…: il dibattito è finito qui».