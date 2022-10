Lazaro incassa la fiducia di Juric: pronto al favore all’Inter in Torino-Milan

Alle 20.45 andrà in scena il posticipo domenicale della Serie A Torino-Milan. Nella squadra di casa spazio anche a Valentino Lazaro, giocatore in prestito dall’Inter che questa sera incassa la fiducia di Ivan Juric.

TITOLARE – Valentino Lazaro si conferma uno dei giocatori di fiducia di Ivan Juric, che anche questa sera punta su di lui dal primo minuto. L’esterno austriaco pronto sia a dare il meglio per i granata, sia per fare un favore alla sua squadra. In Torino-Milan, infatti, avrà l’occasione di aiutare i nerazzurri a rosicchiare qualche punto in classifica proprio ai rossoneri, attualmente a soli due punti di distanza.